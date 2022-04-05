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Fethiyespor erteleme sınavında

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fethiyespor erteleme sınavında

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta uzun süre önde götürdüğü şampiyonluk yarışında lider Esenler Erokspor'u 4 puan geriden takibini sürdüren Fethiyespor, yarın erteleme maçında Büyükçekmece Tepecikspor'un konuğu olacak.

ESENLER, İSTANBUL (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta uzun süre önde götürdüğü şampiyonluk yarışında lider Esenler Erokspor'u 4 puan geriden takibini sürdüren Fethiyespor, yarın erteleme maçında Büyükçekmece Tepecikspor'un konuğu olacak. Tepecik Şenol Güneş Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Kıyasıya bir şampiyonluk yarışının yaşandığı grupta Esenler Erokspor da aynı saatte yine erteleme mücadelesinde dördüncü sıradaki Orduspor 1967'nin konuğu olacak. Fethiyespor, sezonun son 6 maçına 59, Erokspor ise 63 puanla girdi.


- Fethiye

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükçekmece Tepecikspor, Fethiyespor, Esenler, Spor, Haberler

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