Fethiyespor, Düzcespor karşısında beraberliği uzatmada kurtardı

FETHİYE,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Erhan Altın'ın yerine göreve getirilen yeni teknik patronu Taner Gülleri yönetimindeki ilk maçta Düzcespor'u konuk eden Fethiyespor, ilk yarısını 2-0 yenik tamamladığı 90 dakikada beraberliği uzatmada kurtardı. Devre arasında soyunma odasına 2 farklı yenik giren Fethiye, 66'ncı dakikada Murat Yılmaz ve 90+3'te penaltıdan Nurettin'in golleriyle 1 puanı hanesine yazdırdı. Bu sezon çıktığı 8 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen Fethiyespor, 5 beraberlik, 2 yenilgiyle 8 puan topladı.