TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, Denizlispor'u 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Fethiyespor, Denizlispor'u mağlup etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor ilk galibiyetini Denizlispor önünde aldı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Fethiyespor, siftah yaptı.

Muğla ekibi maçın 21'inci dakikasında Bekir Turaç'ın golüyle 1-0 geriye düştü ve ilk yarıyı Denizlispor önde tamamladı. Fethiyespor, 59'uncu dakikada Nurettin'in golüyle dengeyi getirdi: 1-1. Özcan 64'üncü dakikada Fethiyespor'u 2-1 öne geçirirken, Ali Ceylan 67'nci dakikada tabelayı 3-1'e getirdi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve kazanan Fethiyespor oldu.