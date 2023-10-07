Fethiyespor, Denizlispor maçında galibiyet arıyor
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında bulunan Fethiyespor, evinde Denizlispor ile karşılaşacak ve ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Menemen FK'ya 2-1 yenilip henüz galibiyetle tanışamayan düşme hattındaki Fethiyespor yarın evinde Denizlispor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Serkan Pınar düdük çalacak. Toplamda 3 puanı bulunan Fethiyespor'un teknik direktörü Erhan Altın, Denizlispor'u yenip ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi. Sıralamada 8 puanla 9'uncu basamakta yer alan Denizlispor'un çalıştırıcısı Bülent Ertuğrul, çıkışta olduklarını belirterek, "Son 3 maçta 7 puan topladık. Fethiye'den de iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum" dedi.