Fethiyespor, Denizlispor maçında galibiyet arıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında bulunan Fethiyespor, evinde Denizlispor ile karşılaşacak ve ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Menemen FK'ya 2-1 yenilip henüz galibiyetle tanışamayan düşme hattındaki Fethiyespor yarın evinde Denizlispor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Serkan Pınar düdük çalacak. Toplamda 3 puanı bulunan Fethiyespor'un teknik direktörü Erhan Altın, Denizlispor'u yenip ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi. Sıralamada 8 puanla 9'uncu basamakta yer alan Denizlispor'un çalıştırıcısı Bülent Ertuğrul, çıkışta olduklarını belirterek, "Son 3 maçta 7 puan topladık. Fethiye'den de iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum" dedi.