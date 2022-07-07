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Fethiyespor'dan çifte imza

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fethiyespor'dan çifte imza

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor iki futbolcuyla sözleşme imzaladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor iki futbolcuyla sözleşme imzaladı. Ege ekibi, son olarak Etimesgut Belediyespor forması giyen orta saha Halil Köçer ve İnegölspor'da oynayan kanat Aykut Ulaç'u kadrosuna dahil etti. Şanlıurfaspor altyapısından yetişen 26 yaşındaki Halil, geçen sezon Etimesgut Belediyespor'la 27 maça çıktı. Konyaspor'da futbola başlayan 29 yaşındaki Aykut ise İnegölspor formasıyla 34 müsabakada boy gösterip 2 gol attı.


- Fethiye
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Fethiyespor İnegölspor Ege Spor Haberler

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