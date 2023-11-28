Fethiyespor'da sakatlık haberleri
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Fethiyespor'da Ramazan Çevik sakatlığından döndü, Selçuk Alibaz ve Şahan Akyüz ise bireysel çalışıyor.
FETHİYE,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattını yakalamaya çalışan Fethiyespor'da sakatlığı atlatan Ramazan Çevik 1 haftalık aradan sonra takıma döndü. Muğla temsilcisinde sakatlıkları süren
Selçuk Alibaz ve Şahan Akyüz ise takımdan ayrı bireysel çalışıyor. Grupta 3 maçtır galip gelemeyen Fethiyespor, cumartesi günü Isparta 32 Spor deplasmanına çıkacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor