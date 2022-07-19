Fethiyespor'da Rıdvan imzayı attı - Haberler

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Fethiyespor'da Rıdvan imzayı attı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fethiyespor'da Rıdvan imzayı attı

TFF 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Fethiyespor, bir süredir görüşme halinde olduğu eski oyuncusu Rıdvan Türker'i yuvaya döndürdü.

TFF 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Fethiyespor, bir süredir görüşme halinde olduğu eski oyuncusu Rıdvan Türker'i yuvaya döndürdü. Muğla temsilcisi 2015 yılında kulüpte profesyonel olup son olarak Anagold 24Erzincanspor'da Teknik Direktör Mesut Toros'un öğrencisi olan 28 yaşındaki sağ bekle sözleşme imzaladı. Yönetim, Rıdvan'ın imzasıyla ilgili, "Kulübümüz, futbola altyapımızda başlayan ve profesyonel futbol hayatının ilk imzasını da Fethiyespor'da atan Rıdvan Türker ile sözleşme imzalamıştır. Yuvaya tekrar dönen oyuncumuza çubuklu forma altında başarılar dileriz" mesajını yayınladı.


- Fethiye
Demirören Haber Ajansı / Spor

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