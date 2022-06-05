Fethiyespor'da kongre yine ertelendi - Haberler

Fethiyespor'da kongre yine ertelendi
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig'e 3 yıl sonra tekrar yükselen Fethiyespor'da olağan genel kurul, tek aday olan Başkan Esat Bakırcı'nın sağlık problemleri nedeniyle ertelendi.
TFF 2'nci Lig'e 3 yıl sonra tekrar yükselen Fethiyespor'da olağan genel kurul, tek aday olan Başkan Esat Bakırcı'nın sağlık problemleri nedeniyle ertelendi. Dün yapılması gereken seçim, daha sağlıklı koşullar altında yapılabilmesi için 11 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'te Şefika Pekin Kız Meslek Lisesi Kapalı Konferans Salonu'nda düzenlenecek.- Fethiye
Demirören Haber Ajansı / Spor