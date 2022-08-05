Fethiyespor'da kombineler satışta TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Fethiyespor'da sezonluk kombine biletler kulüp binasında satışa çıktı. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Fethiyespor'da sezonluk kombine biletler kulüp binasında satışa çıktı. Kombine fiyatları VIP tribün 5 bin TL, kapalı 1500 TL, maraton 750 TL olarak belirlendi. Muğla temsilcisi sezonun ilk maçında 28 Ağustos Pazar günü Zonguldak Kömürspor'a konuk olduktan sonra evindeki ilk maçta 4 Eylül'de Vanspor'u ağırlayacak. - Fethiye Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Fethiyespor Spor Haberler

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