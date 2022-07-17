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Fethiyespor'da gözler Rıdvan'da

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fethiyespor'da gözler Rıdvan'da

TFF 2'nci Lig'de teknik direktörlük görevine Mesut Toros'u getirip transferde son olarak yıldızı Nurettin'le sözleşme yenileyen Fethiyespor, eski oyuncusna kanca attı.

TFF 2'nci Lig'de teknik direktörlük görevine Mesut Toros'u getirip transferde son olarak yıldızı Nurettin'le sözleşme yenileyen Fethiyespor, eski oyuncusna kanca attı. Muğla temsilcisi 2015 yılında kulüpte profesyonel olup son olarak Anagold 24Erzincanspor'da Mesut Toros'un öğrencisi olan 28 yaşındaki sağ bek Rıdvan Türker'le görüşmelere başladı. Fethiyespor, dış transferde daha önce Sarıyer'den Selim Kayacı, İnegölspor'dan Aykut Uluç, Etimesgut Bld'den Halil Koçer ve Nazilli Bld'den Selçuk Hakalmaz'ı almıştı.


- Fethiye
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mesut Toros Fethiyespor Spor Haberler

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