Fethiyespor'da 2 yolcu TFF 2'nci Lig'e yükselen Fethiyespor'da geçen sezon 19 golle oynayan birçok kulübün listesindeki 26 yaşındaki kanat oyuncusu Nurettin Çakır, 1'inci Lig ekibi Pendikspor'la söz kesti. TFF 2'nci Lig'e yükselen Fethiyespor'da geçen sezon 19 golle oynayan birçok kulübün listesindeki 26 yaşındaki kanat oyuncusu Nurettin Çakır, 1'inci Lig ekibi Pendikspor'la söz kesti. Sözleşmesi biten 25 yaşındaki sağ bek Serhat Mutlu, 3 yıllığına Çankaya FK'ya transfer oldu. Yine geçen yıl 21 golle oynayıp transferin gözdeleriden olan Ali Han Tuncer'in ise takımda kalacağı öğrenildi. Fethiyespor'da başkan Esat Bakırcı'nın tek aday olacağı, daha önce 2 kez ertelenen kongre 2 Temmuz'da düzenlenecek. Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Nurettin Çakır Fethiyespor Pendikspor Spor Haberler

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