TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, Çağan Kayra Erciyas'ı 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erciyas'a başarılar dildirildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Çağan Kayra Erciyas'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Corendon Alanyaspor forması giyen Erciyas ile 1 yıllığına kiralık olarak sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Erciyas'a Fethiyespor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.