Fethiyespor'dan Galatasaray maçının başka bir yerde oynanacağı iddialarına ilişkin açıklama

Güncelleme:
Fethiyespor Kulübü Başkanı Esat Bakırcı, Galatasaray ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının başka bir statta oynanacağı iddialarına yanıt verdi. Bakırcı, tüm şartlar ne olursa olsun maçın Fethiye'de gerçekleştirileceğini belirtti.

Fethiyespor Kulübü Başkanı Esat Bakırcı, Galatasaray ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının başka bir statta oynanacağı iddialarına ilişkin, "Şartlar ne olursa olsun maç Fethiye'de oynanacak" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile Galatasaray arasındaki müsabakanın oynanacağı yerle ilgili çıkan tartışmalar üzerine, kulüp başkanı Esat Bakırcı ile basın sözcüsü Selahattin Aydemir, kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Kulüp başkanı Bakırcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve karşılaşmanın Fethiye'de oynanacağını söyleyerek, "Biz federasyonla görüşmemizi yaptık. Şartlar ne olursa olsun maç Fethiye'de oynanacak" diye konuştu.

Basın Sözcüsü Selahattin Aydemir de, Galatasaray ile oynanacak karşılaşmanın 'stat yetersizliği nedeniyle Fethiye'de oynanamayacağı' yönünde çeşitli haberler ve yanlış anlaşılmaların gündeme geldiğini hatırlattı. Stadın tüm gereklilikleri karşıladığını, maçın oynanması için teknik ve güvenlik açısından hiçbir engel bulunmadığını dile getiren Aydemir, şunları kaydetti:

"Süreçle ilgili tüm kurumlarla tam uyum içerisinde çalışmaktayız. TFF ile yaptığımız görüşmeler neticesinde karşılaşmanın Fethiye Şehir Stadı'nda oynanması için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bu karşılaşma Fethiye için büyük bir vitrindir. Fethiyespor, kuruluşundan beri ilk defa Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine ev sahipliği yapacaktır. Turizmin göz bebeği olan şehrimiz için bu hem tanıtım hem de prestij açısından çok önemli bir fırsattır. Galatasaray Spor Kulübü gibi değerli bir rakibi Fethiye'de ağırlamak, ilçemiz ve kulübümüz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Organizasyonun sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlıklarımız titizlikle devam etmektedir."

Fethiyespor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A grubu ikinci hafta maçında karşı karşıya gelecek.

13-14-15 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak ikinci hafta karşılaşmalarının maç günü ve saatleri, TFF tarafından daha sonra duyurulacak.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Spor
