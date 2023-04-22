Fethiyespor, Balıkesirspor'u misafir edecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Uşakspor'a 2-0 mağlup olan Fethiyespor, yarın evinde küme düşmeme mücadelesi veren Baynet İnşaat Balıkesirspor'u konuk edecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Uşakspor'a 2-0 mağlup olan Fethiyespor, yarın evinde küme düşmeme mücadelesi veren Baynet İnşaat Balıkesirspor'u konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada İlker Yasin Acvı görev alacak. Fethiyespor'da cezalı Azad kadroda yer almayacak. Konuk Balıkesirspor'da ise kart cezalıları Berat, Kağan ve Hüseyin, Fethiye deplasmanında takımda olmayacak.