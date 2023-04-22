Üye Girişi
Haberi Paylaş
Fethiyespor, Balıkesirspor'u misafir edecek

Fethiyespor, Balıkesirspor'u misafir edecek

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Uşakspor'a 2-0 mağlup olan Fethiyespor, yarın evinde küme düşmeme mücadelesi veren Baynet İnşaat Balıkesirspor'u konuk edecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Uşakspor'a 2-0 mağlup olan Fethiyespor, yarın evinde küme düşmeme mücadelesi veren Baynet İnşaat Balıkesirspor'u konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada İlker Yasin Acvı görev alacak. Fethiyespor'da cezalı Azad kadroda yer almayacak. Konuk Balıkesirspor'da ise kart cezalıları Berat, Kağan ve Hüseyin, Fethiye deplasmanında takımda olmayacak.


- Fethiye
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Balıkesirspor Fethiyespor Uşakspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title