TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, evinde Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Fethiyespor'un gollerini Nurettin ve Selim attı.

Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 mağlup etti

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Adem Cinek, Bülent Korkmaz, Baykal Tuna

FETHİYESPOR: Enes - Şahan, Burak Albayrak (Dk. 79 Işık Kaan), Mehmet Sacit, Çağan Kayra, Selim (Dk. 75 Berat), Abdullah, Selçuk (Dk. 53 Ömer), Nurettin, Ramazan (Dk. 75 Ali Ceylan), Murat (Dk. 79 Furkan Ceylan)

ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR: Cartuğ - Hüseyin Eren (Dk. 46 Erkul), Abdullah, Ufuk, Harun (Dk. 59 Mehmet Aslan), İrfan, Metincan (Dk. 79 İsmail), Ahmet Arda (Dk. 46 Hasan), Sirac, Mustafa (Dk. 46 Kerem), Hakan

GOLLER: Dk. 9 (P) Nurettin, Dk. 26 Selim ( Fethiyespor )

KIRMIZI KART: Dk. 90 Çağan Kayra ( Fethiyespor )

SARI KARTLAR: Şahan, Selim, Nurettin, Çağan Kayra ( Fethiyespor ), Mustafa, Erkul ( Arnavutköy Bld)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, 4 maçlık galibiyet hasretine evinde Arnavutköy Belediyespor'u yenerek son verdi: 2-0. Fethiye İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 9'uncu dakikada penaltıdan Nurettin ve 26'ncı dakikada Selim kaydetti. Fethiye'de 87'nci dakikada sarı kart gören Çağan Kayra, 90'ıncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Grupta bu skorla puanını 22'ye çıkaran Fethiyespor, 9'uncu sıraya tırmanarak play-off yarışından kopmadı. Konuk Arnavutköy Belediyespor ise 12 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada kaldı.