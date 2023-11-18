Fethiyespor, Amed Sportif ile deplasmanda karşılaşacak
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off potasına girmeyi hedefleyen Fethiyespor, lider Amed Sportif Faaliyetler takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Maç öncesi Fethiyespor 8'inci sırada yer alırken, lider Amed Sportif'in 30 puanı bulunuyor.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off potasına girmeyi hedefleyen Fethiyespor yarın liderlik koltuğunda oturan Amed Sportif Faaliyetler takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Diyarbakır Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Batuhan Kolak düdük çalacak. Konuk Fethiyespor'da sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Nurettin Çakır mücadelede görev alamayacak. Bu maç öncesi Fethiyespor 17 puanla 8'inci sırada yer alırken, lider Amed Sportif'in 30 puanı bulunuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor