Fethiyespor'a taraftar desteği için izin talebi - Haberler

3. Lig 3.Grup final maçı için Pazartesi günü saat 20.00'de Ankara Eryaman Stadında İçel İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Fethiyespor'u desteklemek için maça gitmek isteyen kamu ve özel sektör çalışanlarına izin talep edildi.

Fethiyespor Kulübü Başkanı Esat Bakırcı, final maçı için hazırlıkların sürdüğünü, Fethiye'den binlerce kişinin maça gitmek istediğini, ancak kamu ve özel sektörde izin beklenildiği ifade etti. Başkan Bakırcı, " Fethiye Kaymakamımız Alper Balcı ve Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karaca'dan özellikle Pazartesi gününün Fethiyespor günü ilan edilmesini ve o gün çalışanların izinli sayılmalarını sağlamalarını arzu ediyoruz" dedi.

Pazartesi günü Ankara Eryaman Stadı'nda İçel İdman Yurdu ile karşılaşacak Fethiyespor, taraftarlarının desteğini yanında görmek istiyor. Yeşil Yurt D.Ç Ofspor'u 3-2 yenerek elediği karşılamaya gelen 10 bine yakın seyircisini Ankara'ya taşıyacak olan Fethiyespor kulübünde büyük bir heyecan yaşanıyor. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, yönetim kurulu ile yaptığı toplantıda hazırlıkları gözden geçirdi. Fethiyespor kulübünü arayan çok sayıda kamu ve özel sektör çalışanının bu maçta Fethiyespor'u destekleme taleplerinin olduğunu, ancak o gün için kaymakamlık tarafından idari izin sağlanmasını talep edildikleri öğrenildi.

Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, yaptığı basın açıklamasında; "Fethiye Kaymakamımız Alper Balcı ve Fethiye Belediye başkanımız Alim Karaca'dan özellikle Pazartesi gününün Fethiyespor günü ilan edilmesini ve o gün çalışanların idari izinli sayılmalarını sağlamalarını arzu ediyoruz. Bize idari izin talebi çok sayıda geliyor. Kaymakamımız Alper Balcı ve Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karaca'dan bu konuda öz verili çalışma bekliyoruz. Maça gitmek isteyen taraftar ve seyircilerimizin gruplar oluşturmaya başladıklarını da öğrenmiş bulunmaktayız. Fethiyespor kulübüne müracaat edenlere de maça gidiş – geliş ile ilgili gerekli bilgiler aktarılmaktadır. Tek isteğimiz Pazartesi günü idari izin sağlanıp binlerce kişiyi Fethiyespor'a destek için bekliyoruz. Fethiyespor'un 2.Lige yükselmesi için o gün taraftarın desteği şart. Fethiyespor için o gün tarihi bir gün" diye konuştu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor