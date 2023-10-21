Fethiyespor, 68 Aksaray Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik direktörü Taner Gülleri ile çıktığı ilk maçta berabere kalan Fethiyespor, 68 Aksaray Belediyespor ile deplasmanda mücadele edecek.
FETHİYE,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik direktörü Taner Gülleri ile çıktığı ilk maçta evinde Düzcespor'la 2-2 berabere kalan Fethiyespor yarın deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Dağılgan Stadı'nda Ali Rıza Altunbakır'ın yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Bu maç öncesi 1 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi alan Fethiyespor 8 puanla 13'üncü durumda yer alırken, 68 Aksaray Belediyespor 10 puanla 12'nci basamakta bulunuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor