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Fethiyespor, 68 Aksaray Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik direktörü Taner Gülleri ile çıktığı ilk maçta berabere kalan Fethiyespor, 68 Aksaray Belediyespor ile deplasmanda mücadele edecek.