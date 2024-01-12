Fethiyespor, 3 futbolcuyu kadrodan çıkardı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında teknik direktör Seladdin Dinçel'i yuvaya döndürdükten sonra transfer harekatına başlayan Fethiyespor, 3 futbolcuyu kadrodan eledi. Lacivert-beyazlı kulüp Berkay Samancı, Aykut Uluç ve İlyas Yılmazer'in sözleşmelerini karşılıklı olarak feshetti. İkinci yarının ilk haftasını bay takım olarak geçecek Fethiyespor, Antalya'daki kampını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor