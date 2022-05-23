Fethiyespor, 2'nci Lig'e yükseldi - Haberler

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Fethiyespor, 2'nci Lig'e yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fethiyespor, 2'nci Lig'e yükseldi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup Play-Off Finali'nde normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten maçta penaltı atışları sonucunda İçel İdman Yurdu Spor Kulübü'ne 5-4 üstünlük sağlayan Fethiyespor, TFF 2'nci Lig'e yükselmeye hak kazandı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup Play-Off Finali'nde normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten maçta penaltı atışları sonucunda İçel İdman Yurdu Spor Kulübü'ne 5-4 üstünlük sağlayan Fethiyespor, TFF 2'nci Lig'e yükselmeye hak kazandı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup Play-Off Finali'nde Fethiyespor ile İçel İdman Yurdu Spor Kulübü, Ankara'daki Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 eşitlik ile sona erdi. Penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup eden Fethiyespor, TFF 2'nci Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Fethiyespor'a kupasını Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Eserdi verdi.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Play Off, Ankara, Spor, Haberler

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