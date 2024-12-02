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Fethiye İdman Yurdu Zorlu Maçta Tepecikspor'u 4-3 Yendi

Fethiye İdman Yurdu Zorlu Maçta Tepecikspor'u 4-3 Yendi
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Bölgesel Amatör Lig'in 11. haftasında Fethiye İdman Yurdu, karşılaştığı Tepecikspor'u 4-3 mağlup ederek 11 maçta 9. galibiyetini aldı.

Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 11. haftasında Fethiye İdman Yurdu, karşılaştığı Tepecikspor'u 4-3 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 11. haftasında karşılaşan Fethiye İdman Yurdu ve Tepecikspor maçı karşılıklı gollere sahne oldu. 90 dakikanın sonunda galibiyetle ayrılan taraf Fethiye İdman Yurdu oldu.

Maçın 5. dakikasında Hakan Çorlak'ın golüyle öne geçen Fethiye İdman Yurdu, Tepeciksporlu Aykut Çakay'ın 21. dakika ve Fatih Kaçmaz'ın 32. dakikadaki golleriyle 2-1 geriye düştü. Fethiye İdman Yurdu, 45+3'te Muhammet Furkan Keskinoğlu'nun golüyle soyunma odasına 2-2 eşitlikle gitti.

Fethiye İdman Yurdu, maçın 66. dakikada Osman Demir'in kullandığı penaltı ile 3-2 öne geçse de, 79. dakikada Selçuk Yıldırım'ın kullandığı penaltı ile Tepecikspor, durum 3-3'e getirdi. Heyecan dolu pozisyonların yaşandığı maçta, Fethiye İdman Yurdu 88. dakikada Yunus Emre Çabuker'in golüyle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Oynadığı 11 maçta 9 galibiyet alan Fethiye İdman Yurdu, 15 Aralık'ta Eti Maden Eti Spor ile karşılaşacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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