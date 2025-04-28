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Fethiye İdman Yurdu TFF 3. Lig'e Yükseldi

Fethiye İdman Yurdu TFF 3. Lig'e Yükseldi
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Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 29. haftasında Fethiye İdman Yurdu, Manisa 1965 SK'yı 1-0 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala TFF 3. Lig'e yükselmeyi başardı.

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 29. haftasında Fethiye İdman Yurdu, deplasmanda karşılaştığı Manisa 1965 SK'yı 1-0 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala TFF 3. Lig'e yükselmeyi başardı.

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 29. haftasında Fethiye İdman Yurdu, deplasmanda karşılaştığı Manisa 1965 SK'yı 1-0 mağlup etti. Fethiye İdman Yurdu, 39. dakikada rakip Manisa 1965 SK oyuncusu Celalcan Uysal'ın kendi kalesine attığı gol ile maçı 1-0'lık skorla kazandı. 1966 Edremitspor'un İznikspor karşılaşmasında 0-0 sonuç sonrası puan kaybetmesiyle Fethiye İdman Yurdu zirvenin sahibi oldu. Ligden çekilen Akhisarspor'un sahaya çıkmamasından dolayı 3 puan alacak olan Bursa temsilcisi, bu sonuçla ligin bitimine bir hafta kala 3. Lig'e çıkmayı başardı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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