Fethiye'de WBC Koordinasyonunda Profesyonel Boks Gecesi Düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Dünya Boks Konseyi (WBC) koordinesinde profesyonel boks gecesi düzenlendi. 16 sporcunun katılımıyla yapılan gecede 4 klasmanda 8 karşılaşma gerçekleştirildi. Gecede Kubilay Alcu ve Arda Tamer Avcı kemer maçlarını kazandı. Müsabakaları Türk hakemler yönetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Dünya Boks Konseyi (WBC) koordinesinde profesyonel boks gecesi düzenlendi.

16 sporcunun katılımıyla düzenlenen boks gecesinde sporculardan ikisi kemer maçı olmak üzere 4 klasmanda 8 karşılaşma yapıldı. Gecede Fethiyeli boksör Kubilay Alcu ile Azerbaycanlı Ismat Eynullayev arasında WBC Orta Doğu Hafif Ağır Sıklet kemeri mücadelesi yapıldı. Karşılaşmayı Alcu kazandı.

Karslı boksör Arda Tamer Avcı ise Azerbaycanlı Rauf Aghayev karşısında WBC Asya Superlight karşısında kemerini korudu. Gecenin promotörlüğünü ise Kadıköy Boks Kulübü Başkanı Serdar Avcı üstlenirken müsabakaları Türk hakemler yönetti.

Karşılaşma sonrasında konuşan Alcu ise galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti. - MUĞLA