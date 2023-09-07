Fethiye'de Motosiklet Sürücülerine Denetim: 21 Bin 180 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara 21 bin 180 lira ceza kesildi. Kask takmayan sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde kurallara uymayanlara 21 bin 180 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosikletli araç sürücülerinin trafik güvenliğinin sağlanması, kamuoyunda farkındalığın artırılması amacıyla "kaskım kafamdaki kaskom" ve "kaplumbağaların ömrü neden uzun olur?" sloganıyla denetim yapıldı.

Atatürk Caddesi ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, motosiklet sürücülerini durdurarak kask takıp takmadıklarını denetledi.

Kask takan motosiklet sürücülerine teşekkür eden ekipler, takmayanlara ise nedenlerini sorarak kaskın önemini anlatan bilgilendirici broşür dağıttı.

Eksiği olan 15 sürücüye 21 bin 180 lira cezai işlem uygulandı.