Fethiye'de Mahaller Arası Futbol Turnuvası sona erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nda Ölüdeniz Mahallesi şampiyon oldu.

Fethiye Kaymakamlığı idaresinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün koordinesinde "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvaya 24 mahalle takımı katıldı.

Turnuvanın final müsabakası, Patlangıç Mahallesi ile Ölüdeniz Mahallesi Şehir Stadı'nda oynandı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Ölüdeniz Mahallesi şampiyon oldu.

Müsabakanın ardından şampiyon takım ve dereceye girenlere, kupa ve madalyaları verildi.

Spor bilinci için örnek olacak bir turnuva yaptıklarını ifade eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, ilçede spor etkinliklerinin devam edeceğini kaydetti.