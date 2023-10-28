- Fethiye'de ilk defa Babadağ Ultra Maratonu gerçekleştirildi

MUĞLA - Fethiye'de bu yıl ilki düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu başladı. Ölüdeniz'den başlayan yarışlarda koşucular patika yollarda mücadele etti.

Etkinliğe 15 ülkeden yaklaşık 400 sporcu katıldı. 5 etaptan oluşan parkurlarda patika yollarda mücadele eden sporcular 60 kilometre, 15 kilometre ve 14 kilometre etaplarında kıyasıya yarıştı. Organizasyon sorumlusu Serkan Özdemir, yaptığı açıklamada etkinliğin ilk gününde 60 kilometre, 15 kilometre Babadağ'a tırmanış ve 14 kilometre Kayaköy etabı startının verildiğini söyledi.

"Organizasyonu Fethiye'mize devam ettireceğiz"

Organizasyon Sorumlusu Serkan Özdemir, "Babadağ'da Ultra Maratonun bu yıl ilkini düzenliyoruz. Çok güzel bir coğrafyada 2 günlük bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. 65 sporcu ile uzun etabımız 60 kilometrenin startını verdik. Daha sonra 15 km Babadağ'a tırmanış yarışının startı verildi. En yoğun katılım olan 138 kişiyle Kayaköy yarışının startını vereceğiz. Pazar günü de 5 kilometre halk ve çocuk koşusuyla birlikte 24 kilometre parkurlu, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan yarışı yapacağız. Zirveden sporcular aşağıya koşarak inecekler. 5 etaplık 2 günlük bir organizasyon. 15 ülkeden 400 sporcumuz start noktasında. Tarihi Likya yolu üzerinde giriyorlar ve 2 bin metreye tırmanıp oradan da Kelebekler Vadisi, Kayaköy tarafından Ölüdeniz'e geliyorlar. Her şey yolunda, hava da çok güzel. İnşallah önümüzdeki yıl da çok daha fazla katılımla bu organizasyonu Fethiye'mize, Muğla'mıza ve Türkiye'ye kazandırıp devam ettireceğiz. Yabancı sporcularımız Fethiye'mizin, Türkiye'mizin patikalarını, coğrafyasını keşfetmek için sabırsızlanıyorlar" diye konuştu.