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Gençlik ve Spor Festivali Muğla'da Coşkuyla Kutlandı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Türkiye genelinde 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, Muğla'nın Fethiye ilçesinde de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Türkiye genelinde 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, Muğla'nın Fethiye ilçesinde de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Şehit Fethi Bey Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar ve vatandaşlar sporun keyfini doyasıya yaşadı. Gün boyu devam eden organizasyonda çeşitli spor branşlarında etkinlikler düzenlendi. Gençlerin sporla buluştuğu anlamlı günde popüler branşlarda oyunlar yer aldı. Etkinliğe katılan aileler, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirirken, Fethiye halkı da bu büyük organizasyona yoğun ilgi gösterdi. Hem eğlenip hem de spor yapmanın tadını çıkaran gençler, günün sonunda çeşitli ödüllerle de buluştu.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, festivalde emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür etti. Yiğit, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, gençlerin ve ailelerin organizasyona gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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