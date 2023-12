Fethiye'de Engelliler Günü'nde Zihinsel Engelliler Voleybol Maçı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla zihinsel engelli bireyler "Engelsiz Fileler" etkinliğinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeliyle voleybol maçı yaptı.

Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde tedavi gören zihinsel engelli bireyler, Fethiye Kapalı Spor Salonu'nda, Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeliyle voleybol oynadı. Gösteri maçı, zaman zaman zevkli mücadelelere sahne oldu.

Gösteri maçına katılan Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Fevzi Koyunoğlu, herkesin engelli adayı olduğunu söyleyerek, " 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir takım etkinliklerimiz oldu. Etkinliklerimiz dün başlamıştı. Eski gençlik ve spor ilçe müdürümüz, belediye başkan aday adayı olan Harun Reşit Yiğit, her zaman bize ilgi gösterdiğinden çocuklarımız çok mutlu. Her zaman kendisi bizimle ilgili etkinlikler düzenler. Bugün de yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Gençlik spor müdürlüğü personeline de teşekkür ediyorum. Onlarda her zaman bizim yanımızda yer alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Maçın ardından engelli sporculara madalyaları verildi. - MUĞLA