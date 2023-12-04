Üye Girişi
Haberler

Fethiye'de Engelliler Günü'nde Zihinsel Engelliler Voleybol Maçı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Engelsiz Fileler etkinliğinde zihinsel engelliler voleybol maçı yaptı. Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde tedavi gören bireyler, Fethiye Kapalı Spor Salonu'nda voleybol oynadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla zihinsel engelli bireyler "Engelsiz Fileler" etkinliğinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeliyle voleybol maçı yaptı.

Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde tedavi gören zihinsel engelli bireyler, Fethiye Kapalı Spor Salonu'nda, Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeliyle voleybol oynadı. Gösteri maçı, zaman zaman zevkli mücadelelere sahne oldu.

Gösteri maçına katılan Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Fevzi Koyunoğlu, herkesin engelli adayı olduğunu söyleyerek, " 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir takım etkinliklerimiz oldu. Etkinliklerimiz dün başlamıştı. Eski gençlik ve spor ilçe müdürümüz, belediye başkan aday adayı olan Harun Reşit Yiğit, her zaman bize ilgi gösterdiğinden çocuklarımız çok mutlu. Her zaman kendisi bizimle ilgili etkinlikler düzenler. Bugün de yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Gençlik spor müdürlüğü personeline de teşekkür ediyorum. Onlarda her zaman bizim yanımızda yer alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Maçın ardından engelli sporculara madalyaları verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

voleybol Fethiye Muğla Spor Engelliler Etkinlikler Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık Bursa su kesintisi listesi! 4 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Akaryakıta indirim gelecek mi? Bu gece akaryakıta indirim var mı, ne zaman gelir? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 5 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title