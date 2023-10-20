Fethiye'de düzenlenen Hava Oyunları Festivali'nde kadın pilotun gösterisi büyük beğeni topladı

Fethiye'de düzenlenen 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, nefes kesen gösterilerle devam ediyor. Kadın pilotun yaptığı gösteri ise büyük beğeni topladı. Festivalde base jump, wingsuit ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Festival 48 ülkeden 800 sporcunun akrobasi şovlarıyla devam edecek.

Fethiye'de düzenlenen 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, nefes kesen gösterilerle devam ediyor. Kadın pilotun yaptığı gösteri ise büyük beğeni topladı.

Fethiye'de sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen festival devam ediyor. Festivalde base jump (serbest düşüş), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşatıyor.

Pilotların gökyüzünde yaptığı gösteriler, vatandaşlar tarafından heyecanla takip ediliyor. Etkinliğe, Çekya'dan katılan ve gökyüzünde akrobasi gösterisi yapan Natalie Fulinova, iki çarşaf arasında yaptığı gösteriyle büyük beğeni topladı. Babadağ'ın yüksekliğiyle manzarasının güzel olduğunu aktaran Fulinova, "Adrenalin ve eğlence dolu bir etkinlik oluyor" dedi.

Festival 48 ülkeden 800 sporcunun akrobasi şovlarıyla devam edecek. - MUĞLA