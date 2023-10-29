Fethiye'de Dalgıçlar Cumhuriyet Bayramı'nı Deniz Altında Kutladı

Fethiye'de dalgıçlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını denizin dibinde Türk bayrağı açarak kutladı.

Fethiye'de dalgıçlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını deniz dibinde Türk bayrağı açarak kutladı. Bir dalgıç okulundaki dalgıçlar ve misafirler, 10 metre derinlikte Türk bayrakları eşliğinde, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı" ve "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" yazılı afişi açtılar. Denizin dibinde açılan bayraklarla yüzen balıklar da güzel görüntüler oluşturdu.

Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş yaptığı açıklamada, her yıl Cumhuriyet'in kuruluşunu deniz altında farklı gösteriler yaparak kutladıklarını söyledi. Diktaş, "Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünde deniz altında Türk bayraklı gösteri hazırladık" dedi. - MUĞLA