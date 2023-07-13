Fethiye'de Bioderma Pro Beach Tour TVF Plaj Voleybolu Türkiye Serisi 3. Etabı Başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Bioderma Pro Beach Tour TVF Plaj Voleybolu Türkiye Serisi 3. Etabı müsabakaları başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Babadağ Teleferik iş birliğinde Ölüdeniz kumsalındaki Belcekız Plajı'nda gerçekleştirilen turnuvada 50 takımdan 100 sporcu mücadele edecek.

TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakaların eşsiz Ölüdeniz ile paraşüt manzaraları eşliğinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Etkinliğe 50 takımdan 100 sporcunun katıldığını belirten Değirmenci, "Organizasyona 5 farklı ülkeden katılımcı sporcumuz var. Milli sporcularımız da mücadele ediyor. Sporcuların içinde aynı zamanda milli takıma seçmeler yapılıyor. Kendini göstermek isteyen genç sporculara bir olanak sağlanmış oluyor." dedi.

Değirmenci, turnuvada toplamda 11 bin dolar ödül dağıtılacağını dile getirdi.

Ev sahibi Babadağ Teleferik'e teşekkür eden Değirmenci, 16 Temmuz Pazar günü sona erecek etkinliğe sporseverleri davet etti.