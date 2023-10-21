Fethiye'de Base Jump Sporcusu Hayatını Kaybetti

Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz paraşüt pilotu öldü

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Kelebekler Vadisi'nde kayalıklara düşen base jump (serbest düşüş) sporcusu İngiliz paraşüt pilotu yaşamını yitirdi.

Fethiye'de devam eden 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne katılmak için gelen İngiliz uyruklu Dilip Marcus Sundhod bir grup arkadaşıyla Kelebekler Vadisi'ndeki kayalıklardan Base Jump (serbest düşüş) yaptı.

Atlayışın ardından bir süre sonra paraşütünü açan Sundhod, sarp kayalık alana düştü. İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma ile Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu pilotun bulunduğu alana ulaşan ekipler, İngiliz paraşüt pilotu Sundhod'un öldüğünü belirledi.

Sedye ile Sundhod'un cesedi Kelebekler Vadisi'ne indirildi. Ceset, buradan Sahil Güvenlik botuyla Ölüdeniz'deki Kumburnu Plajı'na getirildi. Sundhod'un cesedi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Pilotun atlayışının, festival etkinlikleri ile ilgisinin olmadığı öğrenildi.