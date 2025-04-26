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Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu Start Aldı

Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu Start Aldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 3.'sü düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu'na 15 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katılıyor. Etkinlik, farklı etaplarda hem koşu hem de alternatif spor turizmini destekleme amacı taşıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, Babadağ Teleferik ile Babadağ Ultra Maratonu Organizasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 15 ülkeden yaklaşık 500 sporcu, 5 etapta mücadele ediyor.

Ölüdeniz Mahallesi Belcekız mevkisinden start alan sporcular, dereceye girebilmek için ter döküyor.

Organizasyon sorumlusu Serkan Özdemir, basın mensuplarına, etkinliğe yoğun katılım olduğunu söyledi.

"Hem koş, hem uç, hem tatil yap" sloganıyla hareket ettiklerini belirten Özdemir, "56 kilometrelik uzun etap ile 15 kilometrelik yarışın startını verdik. Türkiye'nin ilk 26 kilometrelik Babadağ iniş koşusu (downhill) yarışının da startını bugün vereceğiz." diye konuştu.

Özdemir, sporcuların güzel bir coğrafyada koşacağını, etkinlikle de alternatif spor turizmine destek olmak istediklerini dile getirdi.

Etkinlik, yarın yapılacak yarışın ardından sona erecek.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
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