Fethiye'de Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Tamamlandı

Fethiye'de Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları sona erdi. 18 ülkeden 475 sporcunun katıldığı yarışlarda dereceye girenler, ödüllerini aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları sona erdi.

Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından organize edilen yarışlarda, 18 ülkeden 59 teknede 475 sporcu mücadele etti.

Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Sınıflarına göre kupa kazanan yatlar ve dümencileri ise şu şekilde oluştu:

IRC-1

1- Rossko Racer (Timofey Zhbankov)

2- Brozex (Sergei Musikhin)

3- Technonıcol (Vladimir Niritin)

IRC-2

1- St. Anna (Vlas Kadetov)

2- Wızard (Karachov Pavel)

3- My Olga-Sec (Boris Gusev)

IRC-3

1- Saıl La Vıe (Vadim Jdan)

2- Valentina (Victor Zakharaov)

3- Ivana (Tumanov Savelii)

IRC-4

1- Hey Teacher (Can Kasapoğlu)

2- Enchantment Of Sakhalın (Oleg Nikolychuk )

3- Alexandrıya (Aleksandr Beloborodov )

CHR-1

1- Juana (Andrei Novikov)

2- Imagine (Siarhei Martynkou)

3- Pandeya (Oleg Ovsiennikov)

CHR-2

1- Capella 2 (Oleg Kuragin)

2- Orıon 1 (Roman Mironov))

3- Coco (Ilya Strakh)

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden 'esir takası' çıktı

İstanbul'daki zirveden ateşkes değil "Takas" kararı çıktı
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor

Körfez turunda kasayı doldurup gitti! Rakam öyle böyle değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir

Yemek kartı bilmecesine son noktayı Danıştay koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.