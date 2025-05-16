Fethiye'de Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Tamamlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları sona erdi.

Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından organize edilen yarışlarda, 18 ülkeden 59 teknede 475 sporcu mücadele etti.

Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Sınıflarına göre kupa kazanan yatlar ve dümencileri ise şu şekilde oluştu:

IRC-1

1- Rossko Racer (Timofey Zhbankov)

2- Brozex (Sergei Musikhin)

3- Technonıcol (Vladimir Niritin)

IRC-2

1- St. Anna (Vlas Kadetov)

2- Wızard (Karachov Pavel)

3- My Olga-Sec (Boris Gusev)

IRC-3

1- Saıl La Vıe (Vadim Jdan)

2- Valentina (Victor Zakharaov)

3- Ivana (Tumanov Savelii)

IRC-4

1- Hey Teacher (Can Kasapoğlu)

2- Enchantment Of Sakhalın (Oleg Nikolychuk )

3- Alexandrıya (Aleksandr Beloborodov )

CHR-1

1- Juana (Andrei Novikov)

2- Imagine (Siarhei Martynkou)

3- Pandeya (Oleg Ovsiennikov)

CHR-2

1- Capella 2 (Oleg Kuragin)

2- Orıon 1 (Roman Mironov))

3- Coco (Ilya Strakh)