Fethiye'de Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, sona erdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından organize edilen şampiyonada 21 sporcu, su altında en iyi fotoğraf ve görüntüyü yakalamak için mücadele etti.

Beşkaza Meydanı'nda düzenlene ödül töreninde konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla'nın 1480 kilometre sahil şeridiyle Antalya'nın iki katı olduğunu söyledi.

Şampiyonada performans sergileyen sporcuların denizin altındaki güzellikleri herkese gösterdiğini vurgulayan Akbıyık, yarışmacıları tebrik etti.

TSSF Başkanı Kadir Sağlam ise ekim ayında İspanya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında ülkeyi temsil edecek sporculara başarı diledi.

Şampiyonanın balık kategorisinde Çiğdem Yurtseven ile dalış eşi Levent Işık, makro kategorisinde İrfan Çalo ile dalış eşi İbrahim Cem Özoral, tema kategorisinde Eren Baştanoğlu ile dalış eşi Necati Murat Özsaygın, modelsiz ve modelli geniş açı kategorilerinde Can Türktan ile dalış eşi Çağatay Arıcan, yaratıcı kategorisinde Turusen Yüzbaş ile dalış eşi Seyhan Tavukçular, akıllı cihaz kategorisinde ise Serdar Avcı ile dalış eşi Mustafa Arif Perçin birinci oldu.

Yaratıcı film kategorisi ve video 60 saniye kategorilerinde Erkan Balk ile dalış eşi Olcay Yılmaz, tema film kategorisinde Sinan Eruçar ile dalış eşi Fatma Memnune Eruçar birinciliği elde etti.

Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.