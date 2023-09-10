Fethiye'de Abart Egzozlu Araçlara Cezalar Kesildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde abart egzozlu araç kullanan sürücülere idari para cezası kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, egzozlarından yüksek ses çıkan ve yönetmelik dışı modifiye araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. 196 araç incelenirken, 27 sürücüye 73 bin 448 lira ceza kesildi ve bazı araçlar trafikten men edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde abart egzozlu araç kullanan sürücülere idari para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri; "Sesleri Kısılıncaya Kadar Devam" projesiyle egzozlarından yüksek ses çıkan ve yönetmelik dışı modifiye araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Araçlarının egzozlarından yüksek ses çıkması için modifiye araç kullanan sürücüleri denetleyen ekipler, son 1 haftada 196 aracı inceledi.

Gürültü kirliliği yapmaktan ve modifiye araç kullanmaktan 27 sürücüye 73 bin 448 lira ceza kesen ekipler; bazı araçları ise trafikten men etti.