Fethiye'de 100. Yıl Cumhuriyet Konvoyu Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Fethiye Kaymakamlığı tarafından desteklenen 100. Yıl Cumhuriyet Konvoyu düzenlendi. Konvoya katılım yoğun olunca renkli görüntüler oluştu.

Fethiye'de her yıl düzenlenen Cumhuriyet Konvoyu'nun bu yıl 100. Yıl kutlamaları için düzenlendi. Fethiye Kaymakamlığı tarafından desteklenen konvoy renkli görüntülere sahne oldu. Fethiye'deki diğer marka otomobil kulüpleri, motosiklet grupları ve ticari araçların da yer aldığı konvoy Çiftlik Mahallesi'nden başladı. Katılımcılar arabalarına Türk Bayrakları asarak, bayrak temalı tişörtler giydiler. Konvoy motosikletli trafik ekipleri eşliğinde Sahil yolu boyunca devam etti. Konvoyda tırlar ve römorklu traktörler büyük ilgi çekti. Şehir merkezine geçen konvoyu vatandaşlar selamlarken, cep telefonları ile de görüntüledi. - MUĞLA