Fethiye Boks Gecesi'ne Yoğun Katılım

Fethiye Boks Okulu tarafından düzenlenen Boks Gecesi'ne Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da katıldı. Toplam 38 sporcu mücadele etti ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Dünya şampiyonları da etkinlikte yer aldı.

Fethiye Boks Okulu tarafından düzenlenen Boks Gecesi'ne katılım yoğun oldu. Etkinliğe, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da katıldı.

Fethiye Beşkaza Meydanı'nda 16'sı profesyonel olmak üzere toplam 38 sporcu mücadele etti. Vatandaşlar, Beşkaza Meydanı'ndaki Boks Gecesi'ne ilgi gösterdi. Boks Gecesi'ne daha önce dünya şampiyonlarında yer almış Tural Gadirov, Ali İhsan Özdemir, Şükrü Tufan gibi birçok sporcu katıldı.

Başkan Karaca, sporcuları tek tek kutlarken, organizasyonda emeği olanları ise tebrik etti.