Feslikan, yağlı güreşe hazırlanıyor

Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde 23 ve 24 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Feslikan Yayla Şenlikleri ve Yağlı Pehlivan Güreşleri için Feslikan Yaylası'nda hazırlıklar başladı.

Konyaaltı Belediyesi 24'üncü Geleneksel Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Yayla Şenlikleri için Feslikan Yaylası'nda hazırlıklar başladı. Geçen yıl pandemi tedbirleri nedeniyle yapılamayan şenlikler, bu yıl Funda Arar'ın sahne alacağı konserle yeniden başlayacak. Güreş sahası çevresinde hummalı bir çalışmaya başlayan Konyaaltı Belediyesi ekipleri, tribün demirleri, tuvaletler ve vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan alanlarda iyileştirmeler yaptı. Güreş sahasının çimlerinde de düzenleme yapan ekiplerin, etkinlik gününe kadar güreş sahası ve çevresini şenlik ve güreşlere hazır hale getireceği bildirildi.

Bin pehlivan güreşecek

Bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilecek olan Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşlerine 56'sı başpehlivan olmak üzere yaklaşık bin pehlivanın katılacağını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, şenlikler için günler öncesinden çalışmaya başladıklarını belirtti. Yağlı güreşlerin yanında, pandemi tedbirleri nedeniyle ara verilen şenlikleri de yeniden yapmaya başlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Esen, 23 Temmuz akşamı Funda Arar Konseri ile başlayacak şenliğin, 24 Temmuz günü yağlı pehlivan güreşleriyle devam edeceğini vurguladı. Başkan Esen, "Ekiplerimiz iki gün boyunca etkinliklerimize katılacak olan vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına günler öncesinden çalışmalara başladı. İki gün boyunca devam edecek olan etkinliklerimize bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor