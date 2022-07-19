Feslikan Yaylası Şenliğe Hazırlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Feslikan Yaylası Şenliğe Hazırlanıyor

ANKA - Spor
 - Güncelleme:
Feslikan Yaylası Şenliğe Hazırlanıyor

Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğinde 23 ve 24 Temmuz'da düzenlenecek Feslikan Yayla Şenlikleri ve Yağlı Pehlivan Güreşleri için Feslikan Yaylası’nda hazırlıklar başladı.

Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde 23 ve 24 Temmuz'da düzenlenecek Feslikan Yayla Şenlikleri ve Yağlı Pehlivan Güreşleri için Feslikan Yaylası'nda hazırlıklar başladı.

Konyaaltı Belediyesi 24'üncü Geleneksel Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Yayla Şenlikleri için Feslikan Yaylası'nda hazırlıklar başladı. Geçen yıl pandemi tedbirleri nedeniyle yapılamayan şenlikler, bu yıl Funda Arar'ın sahne alacağı konserle yeniden başlayacak. Güreş sahası çevresinde çalışmaya başlayan Konyaaltı Belediyesi ekipleri, tribün demirleri, tuvaletler ve vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan alanlarda iyileştirmeler yaptı. Güreş sahasının çimlerinde de düzenleme yapan ekiplerin, etkinlik gününe kadar güreş sahası ve çevresini şenlik ve güreşlere hazır hale getireceği bildirildi.

BİN PEHLİVAN GÜREŞECEK

Bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilecek olan Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşlerine 56'sı başpehlivan olmak üzere yaklaşık bin pehlivanın katılacağını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, şenlikler için günler öncesinden çalışmaya başladıklarını belirtti. Yağlı güreşlerin yanında, pandemi tedbirleri nedeniyle ara verilen şenlikleri de yeniden yapmaya başlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Esen, 23 Temmuz akşamı Funda Arar Konseri ile başlayacak şenliğin, 24 Temmuz günü yağlı pehlivan güreşleriyle devam edeceğini vurguladı. Esen, "Ekiplerimiz iki gün boyunca etkinliklerimize katılacak olan vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına günler öncesinden çalışmalara başladı. İki gün boyunca devam edecek olan etkinliklerimize bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.

ANKA / Spor

Yerel Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title