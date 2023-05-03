Ferudun Cevahiroğlu GESKON'un Yeniden Genel Başkanı Seçildi

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Ferudun Cevahiroğlu, bütün delegelerin oylarını alarak yeniden Genel Başkan seçildi. Cevahiroğlu, teşekkür konuşmasında GESKON'un gençlik, spor ve eğitim faaliyetlerine büyük bir heyecanla devam edeceklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON), Olağanüstü Genel Kurul toplantısında bütün delegelerin oylarını alan Ferudun Cevahiroğlu, yeniden Genel Başkan seçildi.

GESKON'un tüm birimlerinin ortak kararıyla tek başkan adayı gösterilen Cevahiroğlu, Genel Kurul'daki seçimin ardından yaptığı konuşmada, kuruluşun 81 il başkanına ve üniversite teşkilatlarına teşekkür etti.

Cevahiroğlu, "GESKON kuruluşu olarak, bu zamana kadar yapmış olduğumuz gençlik, spor ve eğitim faaliyetlerine bundan sonraki süreçte de büyük bir heyecanla devam edeceğiz" dedi.