Ferrari wins 2023 Le Mans 24 Hours race

Ferrari AF Corse team's car number 51, driven by Alessandro Pier Guidi, James Calado and Antonio Giovinazzi, won the 2023 Le Mans 24 Hours race. The race, which is the fourth of the World Endurance Championship, took place on the 13.6-kilometer de la Sarthe Circuit in Le Mans, France. Ferrari won the iconic race, which tests both speed and endurance, and ended Toyota's dominance of the race for the past five years. The Toyota Gazoo team's car number 8, driven by Sebastien Buemi, Brendon Hartley and Ryo Hirakawa, finished second, 1 minute and 21.793 seconds behind the winner. The Cadillac team's car number 2, driven by Earl Bamber, Alex Lynn and Richard Westbrook, finished third with 341 laps.

2023 Le Mans 24 Saat Yarışı'nı; Alessandro Pier Guidi, James Calado ve Antonio Giovinazzi'nin kullandığı Ferrari AF Corse takımının 51 numaralı otomobili kazandı.

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışı, Fransa'nın Le Mans kentindeki 13,6 kilometrelik de la Sarthe Pisti'nde düzenlendi.

Yüzüncü yıl dönümünün kutlandığı tarihi otomobil yarışının startını, ABD'li yıldız basketbolcu LeBron James verdi.

Ferrari, hız kadar dayanıklılık ve verimliliğin de sınandığı mücadeleyi, Guidi, Calado ve Giovinazzi'nin pilotajındaki aracıyla lider tamamladı.

24 saat sonunda 342 tur atan Ferrari AF Corse takımının "hiper otomobil" sınıfındaki 51 numaralı aracı, yarışta zafere ulaştı.

İkonik yarışa 50 yıl sonra dönen Ferrari böylece Le Mans 24 Saat Yarışı'nı peş peşe 5 yıldır kazanan Toyota'nın hakimiyetine son verdi.

Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Ryo Hirakawa'nın sürdüğü Toyota Gazoo takımının 8 numaralı otomobili, mücadeleyi 1 dakika 21.793 saniye geride 2. bitirdi.

Earl Bamber, Alex Lynn ve Richard Westbrook'un kullandığı Cadillac takımının 2 numaralı aracı ise 341 turla 3. sırayı aldı.