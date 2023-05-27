Ferrari pilotu Leclerc'e üç sıra ceza

Formula 1 Monako Grand Prix'sinin bugün yapılan sıralama turlarında rakibini engelleyen Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarınki yarışa üç sıra geriden başlayacak. McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris'i hızlı bir tur attığı sırada engellediği tespit edilen Leclerc'in cezasının ardından yarışa 6. sıradan başlayacağı kaydedildi.