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Ferrari pilotu Leclerc'e üç sıra ceza

Ferrari pilotu Leclerc'e üç sıra ceza

Spor Haberleri

Formula 1 Monako Grand Prix'sinin bugün yapılan sıralama turlarında rakibini engelleyen Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarınki yarışa üç sıra geriden başlayacak. McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris'i hızlı bir tur attığı sırada engellediği tespit edilen Leclerc'in cezasının ardından yarışa 6. sıradan başlayacağı kaydedildi.

Formula 1 Monako Grand Prix'sinin bugün yapılan sıralama turlarında rakibini engelleyen Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarınki yarışa üç sıra geriden başlayacak.

Formula 1'den yapılan açıklamada, McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris'i hızlı bir tur attığı sırada engellediği tespit edilen Leclerc'in cezasının ardından yarışa 6. sıradan başlayacağı kaydedildi.

Bu ceza sonrasında Alpine'den Esteban Ocon 3, Ferrari'den Carlos Sainz 4 ve Mercedes'ten Lewis Hamilton 5. sıraya yerleşti.

Sıralama turlarında Red Bull pilotu Max Verstappen pole pozisyonunu elde ederken, Aston Martin'den Fernando Alonso ikinci, Charles Leclerc üçüncü en hızlı turu atan isimler olmuştu.

78 turluk yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Charles Leclerc Formula 1 McLaren Ferrari Spor Haberler

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