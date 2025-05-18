Fernando Muslera, Kayserispor Maçında Penaltıdan Gol Attı
Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Kayserispor ile oynanan Süper Lig maçında penaltı atışından gol sevinci yaşadı. Bu, Muslera'nın Galatasaray kariyerindeki ikinci penaltı golü oldu.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Kayserispor maçında penaltıdan gol sevinci yaşadı. Muslera daha önce 2011-2012 sezonunda da Manisaspor maçında da penaltıdan gol atmıştı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile oynarken, sarı-kırmızılılarda Uruguaylı file bekçisi Fernando Mulsera, takımının 3. golünü attı. Müsabakanın 89. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Muslera, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.
Golün ardından kulübedeki futbolcular dahil, 38 yaşındaki kaleciye koştu ve golün sevincini birlikte yaşadı.
Fernando Muslera daha önce Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda 8 Nisan 2012 tarihinde deplasmanda oynadıkları Manisaspor karşılaşmasında da yine penaltıdan gol kaydetmişti. Muslera böylece Galatasaray kariyerinde 2. gol sevincini yaşadı. - İSTANBUL