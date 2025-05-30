Fernando Muslera, Galatasaray Kariyerini Noktaladı

Galatasaray'ın efsane isimleri arasına yazdıran Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, RAMS Başakşehir maçıyla sarı-kırmızılılarda 14 sezonluk kariyerini sona erdirdi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Kaptan Fernando Muslera son karşılaşmasına çıktı. Mücadeleye 11'de başlayan Muslera, son dakikalarda yerini Günay Güvenç'e bıraktı. Muslera'yı takım arkadaşları omuzlarına alarak saha kenarına getirdi. Bu esnada deneyimli kaleci, duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Uzun yıllardır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan 38 yaşındaki kaleci, takımla yaşadığı birçok başarının yanında kişisel olarak da kulüp tarihinde önemli bir yere sahip bulunuyor.

Fernando Muslera, Galatasaray 551 resmi mücadelede forma giydi. Muslera sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de ise 442, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 55, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 23, Türkiye Kupası 21, TFF Süper Kupa da 9 defa sahaya çıktı.

19 kupa kazandı

2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Fernando Muslera, Galatasaray ile birçok başarıya imza atarak adını kulüp tarihine yazdırdı. Muslera, sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de 8, TFF Süper Kupa'da 6 ve Türkiye Kupası'nda da 5 kez olmak üzere 19 kupa kazandı. 38 yaşındaki eldiven, Aslan'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu olarak yer alıyor.

2 gol attı

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde ayrıca 2 kez gol sevinci yaşadı. Muslera, ilk olarak 2011-2012 sezonunda Süper Lig'in son haftasındaki Manisaspor mücadelesinde penaltıdan gol kaydetti. 38 yaşındaki kaleci, bu sezon da 36. hafta İstanbul'da oynadıkları Kayserispor karşılaşmasında yine penaltıda topun başına geçti, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Rekorları

Süper Lig'de en fazla müsabakaya çıkan yabancı futbolcu olan Muslera, Galatasaray tarihinde de Süper Lig'de en çok forma giyen futbolcu ünvanını kazandı. Uruguaylı file bekçisi Aslan ile kazandığı 19 kupayla aynı zamanda ligde sarı-kırmızılılarla en fazla kupa sevinci yaşayan yabancı futbolcu olarak da yer alıyor. Muslera, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan kalecisi olarak buradaki kariyerini tamamladı.

Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da görev aldığı 550 müsabakanın 194'ünde gol yemedi. Fernando Muslera, geçirdiği 14 sezonda Galatasaray'ın efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'un bir sezonda en çok maçta kalesini gole kapatma rekorlarını da kırdı. Muslera 2011-2012 sezonunda 16 kez ile kırdığı rekoru, 2023-2024 sezonunda 17 defa ile geliştirdi. - İSTANBUL