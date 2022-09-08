Son Dakika | Fernando Muslera, Galatasaray'ın transferlerinden memnun Açıklaması

Son dakika habere göre Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanı Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübün bu sezon güzel transferler yaptığını ve şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi.

Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanı Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübün bu sezon güzel transferler yaptığını ve şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi.

Uruguaylı kaleci, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bu sezon yapılan önemli transferleri hatırlatan Muslera, "Güzel bir kadro kuruluyor. 2011'de de güzel bir kadro vardı ve o takım çok büyük şeyler başardı. Önemli olan herkesin Galatasaray'ın oyuncusu olduğunu bilmesi. Galatasaray'ın her zaman kaliteli oyuncuları vardır. Burada olan futbolcular, her zaman şampiyonluk için mücadele eder. Bu sene de güzel bir kadroyla şampiyonluk için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Tecrübeli file bekçisi, yeni transferlerin eski takımlarında veya milli takımlarda kaptanlık yaptığının söylenmesi üzerine, "Deneyimli oyuncular. Önemli olan kaptanlıkları değil deneyimleri. Milli takımdan arkadaşım Lucas Torreira, Atletico Madrid'de Arsenal'de oynamış deneyimli bir futbolcu. Kaptan değildi ama o deneyimiyle geldi. Bu tarz grubu yönetmek, burada kaptan olmak çok kolay." ifadelerini kullandı.

Adaptasyon için zamana ihtiyaçları olduğunu anlatan Fernando Muslera, "Geçen sezon da tamamen yeniden yapılanmış bir takım vardı. Bu sezon da yeni bir takım var. Adaptasyon için zamana ihtiyacımız var. Savunma takımın önemli bir parçası. Sonuçta 1 gol atıp kazanma şansınız var. Şu anda da çok iyi oynuyoruz ve kendini vermiş bir takım var." değerlendirmesinde bulundu.

"Gaziantep FK maçında Galatasaray gibi davrandık"

Fernando Muslera, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 10 kişi kalmalarına rağmen 1-0 geriden gelip 2-1 kazandıkları Gaziantep FK müsabakasında Galatasaray gibi davrandıklarını söyledi.

Gaziantep FK müsabakasının zorlu geçtiğini vurgulayan Muslera, şunları kaydetti:

"Birçok zorlukla karşılaştık. İlk yarıda Abdülkerim'in (Bardakcı) kırmızı kart görmesiyle bu zorluklarımız devam etti, hatta arttı. Bu süreçte Galatasaray gibi davrandık. Taraftarlar da 90 dakika boyunca bizim yanımızdaydı. Herkes çok fedakarlık yaptı. Ekstra koşmamız gerekti. Galatasaray oyuncusu olduğumuzu gösterdik. Gerçekten önemli bir maçtı."

Türkçe konuşması

Uzun yıllardır Galatasaray'da forma giyen Muslera, Türkçe konuşmayı soyunma odasında yaptığını söyledi.

Taraftarlara Türkçe bir mesaj vermesinin istenmesi üzerine 36 yaşındaki oyuncu, "Türkçe öğrenmek benim için zorlu oldu. 11 yıldır burada olduğum için öğrenmek için çok fırsat yakaladım. Konuşulanların çoğunu anlıyorum. Ancak Türkçe konuşmayı daha çok soyunma odasında veya şakalar için yapıyorum. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımım olur. Şu anda aklıma bir şey gelmiyor." şeklinde görüş belirtti.

Muslera, "Hakemlerle Türkçe mi konuşuyorsun?" şeklindeki soru üzerine, "Yarı yarıya." dedi.

"Saha dışında etkileşime geçmemiz lazım"

Muslera, takım uyumunun artması için saha dışında da bir araya geldiklerini dile getirdi.

Antrenman dışında sosyal organizasyonlar düzenlediklerini anlatan sarı-kırmızılı takımın kaptanı, "Hem saha içinde hem de saha dışında birlikte olmak çok önemli. Bu grup olarak yakınlık kurmak istememizle alakalı. Burada çok fazla zaman geçiriyoruz. Birbirimizi ailemizden fazla görüyoruz. Bu yakınlığı kurmak bizim için önemli. Takım olmak, takım ruhunu hissetmekle ilgili bir şey. Onun için dışarıda yemekler ayarlıyoruz. Birçok yeni oyuncu geldi. Oyuncuların birbirini tanıması için her fırsatı kullanmamız gerekiyor. Bunun için de saha dışında etkileşime geçmemiz lazım." diyerek sözlerini tamamladı.