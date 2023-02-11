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Fernando Muslera'dan yardım çalışmalarına destek

Spor Haberleri

- Fernando Muslera'dan yardım çalışmalarına destek Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek oldu.

- Fernando Muslera'dan yardım çalışmalarına destek

İSTANBUL - Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek oldu.

Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara, sarı-kırmızılıların kaptanı Uruguaylı kaleci Muslera da katıldı. Fernando Muslera, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek yardım çalışmalarına destek oldu.

Yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini ileten Muslera, burada yapılan yardımların önemine değindi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Muslera Nef Spor Haberler

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