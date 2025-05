Fernando Muslera'dan duygusal veda -2

- Fernando Muslera'dan duygusal veda

Galatasaray'ın kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera :

"Yarın son maçıma çıkacağım"

"Buraya gelmek hayatımın en doğru kararıydı"

"Tek geldim ama şimdi ailemle birlikte dönüyorum"

"Futbolu bırakmıyorum, oynamaya devam edeceğim fakat memleketime daha yakın yerde yapacağım"

"Türkiye benim ikinci ülkem"

"Burada çok anı biriktirdik, buradan mutlu şekilde ayrılıyoruz"

"Bizim kalemizi koruyabilecek dünyanın en büyük kalecisi Günay Güvenç'tir"

"Formada 25 yazması bir sinyaldi bence"

İSTANBUL - Galatasaray'ın 14 yıldır kalesini koruyan ve takımın kaptanı Fernando Muslera, yarın oynayacağı Başakşehir karşılaşmasıyla sarı-kırmızılılardaki son maçına çıkacağını söyledi. Sarı-kırmızılı takıma gelmesinin hayatının en doğru kararı olduğunu belirten Muslera, "Tek geldim ama şimdi ailemle birlikte dönüyorum" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 14 senedir sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısına katıldı. Muslera, açıklamaları sırasında duysal anlar yaşarken, göz yaşlarına da hakim olamadı.

Toplantıda Fernando Muslera'nın yanında olmayı özellikle istediğini aktaran Dursun Özbek, "Galatasarayımız için bu zamana kadar verdiği emek, çaba ve fedakarlık için teşekkür ederim. Nando bizim için artık yabancı futbolcu değil, içimizden biri. 14 sezon sarı-kırmızılı forma için ter dökmüş değerli bir kardeşimiz. En zor zamanda bile sahada dik duran, mücadele etmekten kaçmayan, arkadaşlarına liderlik eden çok değerli bir Galatasaraylı. Son dönemde futbolda kazandığımız başarılarda onun da imzası var. Sahada gösterdiği performansla değil, güler yüzüyle, efendiliğiyle, Türkiye'de tüm futbolseverlerin gönlünde taht kuran önemli birisi. Bu ülkedeki gençlerin onun formasıyla gezdiğini gördük. Ülkemizde bu gurura sahip olan çok az kaleci ve oyuncu olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'a hizmet etiğim sürede kendisiyle 3 dönem sözleşme imzaladım. Kendisiyle ağabey-kardeş ilişkimiz var. Kendisine veda etmiyorum. Bu veda toplantısı değil. Çünkü Nando'nun dünya futbolunda önemli yeri odluğunu düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde sözleşme imzaladık, Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Galatasaray'ın başarısı için uluslararası boyutta da çalışacak. Kendisine teşekkür ederim" diye konuştu.

Dursun Özbek: "Nando'nun Galatasaray hizmet süresi bitmemiştir, farklı bir şekilde devam edecektir"

Muslera'nın Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğini belirten Başkan Özbek, "Nando bu projemizin bir parçası. Kendisiyle konuştum. İnsanlar sevdikleri kişiyle ayrılmak istemezler. Uzun bir süre kendisinin Galatasaray'a hizmet etmesini çok istedim. Kendisinin haklı gerekçeleri vardı. Galatasaray'dan kopmayacağını söyledi. Bu, üzüntümü hafifletti. Nando gibi kişiliği çok önemli olan biri de bugüne kadar verdiği hizmetlerle bunu kanıtlamıştır. Onunla iş birliği içinde olacağız. Nando'nun Galatasaray'a hizmet etmesi süresi bitmemiştir, devam edecektir. Farklı bir şekilde devam edecektir. Tam bir Galatasaraylı duruşu sergilemiştir. Önemli olan nokta, 'Galatasaray bir his takımı', Baba Gündüz'ün dediği gibi. Galatasaraylı olmak, hizmet etmek çok önemli. Muslera böyle birisi. Sahalardaki eksikliğini belki hissedeceğiz, Galatasaray'a hizmeti devam edecek. Bizim istediğimiz bu. Kendisine söz verdim, memleketinde ziyaret edeceğim. Galatasaray'a bu seviyede hizmet eden kişilerle Galatasaray'ın bağının kopmaması lazım. O yönde ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım gerekeni yapacağız" açıklamasında bulundu.

Muslera: "Tarın son maçıma çıkacağım, son dakikalarımı oynayacağım"

Başakşehir'a karşı sarı-kırmızılı forma ile son maçına çıkacağını söyleyen Fernando Muslera, "Bu süreçte çok fazla konuşuldu. Yüzde 100 söylüyorum, yarın son maçıma çıkacağım, son dakikalarımı oynayacağım. Gurur duyduğum 14 seneden sonra bütün takım arkadaşlarıma, hocalarıma hepsiyle kazandığımız başarılardan dolayı teşekkür ederim. Beni buraya getiren Fatih Terim'e, Taffarel'e, 2011'de bunun sağlayan herkese teşekkür ederim. Hayatımın en doğru kararıydı. 14 sene önce bu güzel ülkeye, bu güzel kulübe tek başıma geldim. Tek geldim ama şimdi ailemle birlikte dönüyorum. Her bir takım arkadaşıma teşekkür ederim. Bu gördüğünüz şeyleri başarmamızda emekleri var. Çok büyük oyuncularla, çok büyük hocalarla çalıştım. Başkanıma teşekkür ederim. Bazı teklifleri kabul etmedi. Benim için her şeyi yaptı. Okan Burak'a çok teşekkür ederim. Çok büyük bir insan. Onun gelmesi bizim için çok iyi oldu. Türkiye'nin de en iyi hocası olduğunu gösterdi. Her zaman benim yanımda olan arkadaşlarıma teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Futbolu bırakmıyorum, oynamaya devam edeceğim"

Kendisi için çok duygusal bir an olduğunu vurgulayan Muslera, "Basına da çok teşekkür ederim. Bütün kulüplere, başkanlarına da teşekkür ederim. Florya ve Kemerburgaz'daki tüm çalışanlara teşekkür ederim. Fadıl hocaya teşekkür ederim. Benim için önemli bir insan. Çok özel konuşmalarımız oldu. Bu seneki takım arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim. 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı hep beraber kazandık. Dursun başkanım yıllar önce söylemişti. Hayatımın oyuncu olarak bir dönemi kapanıyor olabilir, hayatımın sonuna kadar Galatasaray'ın parçası olacağım, Galatasaray da benim bir parçam olacak. Bütün taraftarımıza teşekkür ederim. Sevgi, saygı ve mutluluk verdiler. Her zaman destek oldular. Dünyanın en büyük kulübünün taraftarısınız, her zaman bu kulübün yanında olun. Futbolu bırakmıyorum, oynamaya devam edeceğim fakat memleketime daha yakın yerde yapacağım. Türkiye benim ikinci ülkem. Dövmemden de görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bu dönemde unutamadığı anların sorulması üzerine Uruguaylı file bekçisi, "14 seneden bahsediyoruz. Onlar arasında çok şey yaşandı. Birini spordan, birini de ailemden seçmek istiyorum. İlki Temmuz 2011'de sözleşmeyi imzaladığımda Arjantin'deydim, Copa Amerika için. Meksika maçından bir gün önce odamda o sözleşmeyi imzaladım. Türkiye'de Patricia hayatıma girdi. Çok mutluyuz. Gelecekte de devam edeceğiz" diye cevap verdi.

"Avrupa kupasının olmaması içimde ukde kaldı"

Galatasaray ile Avrupa kupası kazanamamasıyla ilgili olarak ise 38 yaşındaki kaleci, "Avrupa kupasının olmaması içimde ukde kaldı. İlk Avrupa kupasını alan, Türkiye'nin tek takımı Galatasaray'da oynamak önemliydi. Başkanımın en önemli hedeflerinden birinin de Avrupa'da kupa kaldırmak ve başarılı olmak olduğunu da çok iyi biliyorum" dedi.

"Burada çok anı biriktirdik, buradan mutlu şekilde ayrılıyoruz"

2017 yılından sol elinden yaşadığı sakatlığında eşi Patricia'nın diktiği eldivenin hatırlatılması üzerine Fernando Muslera, "O, güzel bir hikaye. Patricia'ya teşekkür ederim. O eldiveni ilk önce o dikmişti. 4 parmak bir eldiven yaptı, antrenmanda denedik. İşe yaradıktan sonra marka özel bir eldiven çıkarttı" ifadelerini kullandı.

'Oğlu Kailash'nın kendisi gibi kaleci olmasını ister mi?' sorusunu Muslera, "Henüz geleceğiyle ilgili şeyleri bilmiyoruz. Baba olarak bizim taraftarımızın önünde, sahamızda oynamayı görsem gurur duyardım. Topla yeni yeni oynamaya başlıyor. Doğduğu anda sözleşmeyi imzaladı diyebiliriz. Yapmaya kalkarsa benden 10 kat daha iyi yapacağından da eminim. Galatasaray ilk seçimi, hatta belki de tek seçimi olacaktır. Patricia ile 3 çocuğumuz oldu. 3'ü ile ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Burada çok anı biriktirdik. Buradan mutlu şekilde ayrılıyoruz" şeklinde cevaplandırdı.

"Formada 25 yazması bir sinyaldi bence"

Galatasaray'da geçirdiği 14 sezonda giydiği en özel formanın sorulması üzerine Uruguaylı file bekçisi, "Formada 25 yazması bir sinyaldi bence. Aykut, o zaman 1 numarayı giyiyordu. Başka bir tane seçmek zorunda kalmıştım. Yıllar sonra 25. şampiyonluğu almak, 5. yıldızı takmak gerçekten çok güzel bir his. Yeşil olan formayı tercih ederim. Bu takımın sarı ve kırmızısını çok severim. Sonsuza kadar da seveceğim. Tek bir forma seçmek gerçekten çok zor" dedi.

Galatasaray kariyerinin Başakşehir maçıyla ile başladığını ve Başakşehir'e karşı da biteceğini söyleyen 38 yaşındaki kaleci, "Keşke 25 numaralı formayı giyebilsem ama imkansız bir şey. Yarın duygulu bir maç olacak. En iyi performansımı vereceğim. Galibiyet için sahaya çıkacağız. Son yıllarda galibiyete çok alıştık. Onun dışında bir şeyi kabul etmeyi sevmiyoruz" şeklinde konuştu.

"Heykel çok fazla olur"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e sorulan 'heykel' sorusunu kendisi cevaplayan Fernando Muslera, "Heykel çok fazla olur. Bence 2000-2001 sezonundaki o takımın hak ettiği bir şey o. Ne kadar çok şey başarsam da ben onların çok altında kalıyorum" diye konuştu.

Kendisinden sonra kalede kimi görmek isteyeceğiyle alakalı da Muslera, "Bana sorarsanız Galatasaray formasıyla o sahaya çıkıp, bizim kalemizi koruyabilecek dünyanın en büyük kalecisi Günay Güvenç'tir, başka biri değil" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara Türkçe mesaj

Fernado Muslera sonra olarak ise Türkçe olarak taraftara verdiği mesajda, "Tüm taraftarlara teşekkür ederim. Onlar her zaman arkamda oldu. Çok mutluyum. Onların destekleri çok önemli. Çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

Toplantının ardından Fernando Muslera, eşi Patricia, çocukları ve babası ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi. Muslera daha sonra da basın mensuplarının arasına gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.