Fernandinho, kariyerine başladığı Atletico Paranaense'ye döndü - Haberler

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Fernandinho, kariyerine başladığı Atletico Paranaense'ye döndü

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
Fernandinho, kariyerine başladığı Atletico Paranaense'ye döndü

İngiltere ekibi Manchester City'den ayrılan Brezilyalı futbolcu Fernandinho, kariyerine başladığı Atletico Paranaense'ye transfer oldu.

İngiltere ekibi Manchester City'den ayrılan Brezilyalı futbolcu Fernandinho, kariyerine başladığı Atletico Paranaense'ye transfer oldu.

Atletico Paranaense Kulübü, 37 yaşındaki Fernandinho ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Defans ve orta sahada görev yapan tecrübeli futbolcu, profesyonel kariyerine ülkesinin Atletico Paranaense takımında başladı. 2005'te Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e transfer olan Fernandinho, 2013'te ise Manchester City'ye imza attı.

Manchester City'de görev aldığı 9 sezonda 383 maça çıkan Fernandinho, 26 gol kaydetti. 17 yıl sonra ülkesine dönen Brezilyalı futbolcu, İngiltere kariyerinde 6 Lig Kupası, 5 Premier Lig, birer Federasyon Kupası ve Community Shield olmak üzere 13 kupa zaferi yaşadı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Atletico Paranaense Fernandinho Manchester England Spor Haberler

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