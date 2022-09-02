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Ferencvaros-Trabzonspor maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı

Spor Haberleri

Ferencvaros-Trabzonspor maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Eylül Perşembe günü deplasmanda Ferencvaros ile yapacağı maçın misafir tribün biletleri satışa çıktı.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Eylül Perşembe günü deplasmanda Ferencvaros ile yapacağı maçın misafir tribün biletleri satışa çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macaristan temsilcisiyle Budapeşte'deki Groupama Arena'da oynanacak karşılaşmanın misafir tribün biletlerinin saat 17.00 itibarıyla satışa sunulduğu belirtildi.

Sınırlı sayıdaki biletlerin, e-bilet.trabzonspor.org.tr adresi üzerinden 700 lira (36 avro-37 dolar) bedelle satın alınabileceği, bilet satışının, misafir tribün kapasitesi dolana veya 5 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edeceği kaydedildi.

Karşılaşma için toplu bilet satışı gerçekleştirilmeyeceği ve bir kişinin yalnızca bir adet bilet satın alabileceği aktarılan açıklamada, "Misafir takım tribünü biletleri için e-bilet.trabzonspor.org.tr haricinde bilet satışı yapılmayacak, nakit karşılığı elden bilet satışı gerçekleştirilmeyecektir. Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra biletler taraftarlarımıza e-mail yoluyla 6 Eylül Salı günü gönderilecektir. Eksik veya hatalı bilgi içeren formlar otomatik olarak reddedilecek ve bilet satışı gerçekleşmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Misafir tribününden bilet alan taraftarların Macaristan saatine göre 18.30-20.00 arası Budapeşte'de toplanarak toplu olarak karşılaşmanın oynanacağı stada gideceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Spor

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